РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Подрядная организация приступила к установке двух светофоров на улице Академика Доллежаля в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Подольск было принято решение о выполнении ГБУ «Мосавтодор» работ по устройству светофорных объектов на пешеходных переходах с максимальной интенсивностью движения пешеходов. Так, переходы появятся к образовательным учреждениям на улице Академика Доллежаля в микрорайоне Кузнечики.

«В настоящее время подрядной организацией ООО «2Б Проект» производится монтаж двух светофорных объектов возле домов №№18 и 33 по улице Академика Доллежаля для безопасного перехода дороги на пути следования к школам №№32 и 34. Это будут светофорные объекты типа Т1 (красный свет будет зажигаться при необходимости после нажатия кнопки на пульте управления)», - говорится в сообщении.

Светофоры в комплексе с искусственными дорожными неровностями предназначены для обеспечения безопасности пешеходов при переходе автодороги при следовании учеников в школу и обратно. После установки светофоров будет произведена их настройка, и произведен запуск в работу.