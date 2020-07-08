РИАМО - 8 июл. Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева рассказала, что ягоды у детей могут вызвать широкий спектр недомоганий, сообщается на официальном сайте министерства.

Свежая ягода может вызвать у ребенка кожный зуд, жжение в ротовой полости, першение в горле, чихание, зуд в носу до рвоты, диарею, высыпания на коже, приступы бронхиальной астмы и отеки.

«У детей до трех лет из-за недостатка ферментов в организме и повышенной проницаемости слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта любые ягоды могут вызвать аллергическую реакцию. С возрастом ребенок легче усваивает продукты и аллергия может не проявляться», - отметила Одинаева.

При этом самую негативную реакцию можно ждать от клубники и садовой земляники, при этом малина, смородина, крыжовник и черника усваиваются организмом легче.

Чтобы не допустить аллергию нужно ягоду подвергать термической обработке и варить из нее компоты и морсы.

Кроме того, лучше не давать свежую ягоду детям, которым еще не исполнился один год. Затем, начиная с нескольких капель, дозировку можно увеличивать.