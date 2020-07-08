РИАМО - 8 июл. Операторы областной системы-112 за июнь 2020 года приняли порядка 1 миллиона вызовов от жителей и гостей Подмосковья, общее количество обработанных вызовов с момента начала работы единой службы спасения 112 на территории области составило свыше 41 миллиона вызовов, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 Московской области.

«Специалисты системы-112 Московской области в среднем ежесуточно обрабатывают порядка 29 тысяч различных обращений. По статистике, большинство вызовов адресовалось в скорую медицинскую помощь. На втором месте по количеству вызовов – полиция (в том числе ГИБДД), на третьем – пожарная охрана, на четвертом – аварийная газовая служба», - говорится в сообщении.

Также в системе отмечают рост обращений по укусам насекомых, перегреву на солнце и потерявшимся в лесу.

Чаще других обращения приходят из Одинцова, Королева, Балашихи, Красногорска, Люберец и Домодедова.

Обратиться за помощью в систему-112 Подмосковья можно по телефону, через СМС-сообщения, мобильное приложение «112МО» Skype или с помощью оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.