РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июл. Полицейские в подмосковном Красногорске задержали иностранца по подозрению в совершении разбойного нападения, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск с заявлением обратился 20-летний уроженец одной из республик Средней Азии о том, что на территории строительного городка, расположенного на улице Серебрянка, неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, похитил у него ювелирные изделия и денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила более 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 34-летний уроженец одной из республик Средней Азии. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

«Красногорским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заключается в материале.