РИАМО - 8 июл. В столичном Зеленограде 30-летнему мужчине предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть водителя такси, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, ночью 24 июня 2020 года компания людей, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, воспользовалась услугами такси в Зеленоградском округе столицы. По пути следования водитель такси отказался продолжать движение и везти группу людей», - говорится в сообщении.

После этого один из пассажиров вышел из машины, открыл дверь водителя и избил его. Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, впал в кому и 6 июля 2020 года скончался.

Обвиняемого собираются заключить под стражу.