РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. В среду в Люберцах на стадионе «Торпедо» все желающие в возрасте от 16 до 18 лет сдавали нормативы ГТО, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«За период самоизоляции молодежь успела соскучиться по активным занятиям физкультурой. Это ощущалось по тому энтузиазму, с которым участники летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО приходили на центральный стадион округа», - говорится в сообщении.

Все желающие смогли проверить свои возможности в разных видах испытаний - в беге на 30, 60, 100 метров, а также на 2 и 3 километра, в наклонах из положения стоя, прыжках в длину, отжимании, челночном беге, стрельбе из электронного оружия из положения сидя.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции спортивное мероприятие прошло со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.