РИАМО - 8 июл. Арбитражный суд Московской области признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении ООО «Алькор и Ко» к административной ответственности за нарушение закона о рекламе, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«По итогам административного расследования Московским областным УФАС России вынесено постановление о привлечении ООО «Алькор и Ко» к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Ранее в управление пожаловались на рекламу через СМС-сообщения от ООО «Алькор и Ко» без согласия, на основании чего в отношении Общества возбудили административное расследование.

Не согласившись с постановлением, Общество обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Алькор и Ко» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.