Приложение TikTok, созданное для обмена короткими видео, является одним из самых популярных в мире: по данным аналитиков, количество его скачиваний уже превысило два миллиарда и продолжает набирать обороты. При этом многие начали активно осваивать соцсеть во время эпидемии короновируса, находясь дома на самоизоляции. Пользователи записывали пародии, рекламировали пострадавший от кризиса бизнес и даже вели видеодневники о течении болезни. Москвичи рассказали РИАМО, как TikTok помог им пережить пандемию, и объяснили, почему за ним будущее.

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Анастасия, 29 лет, предприниматель:

«Я начала развивать свой аккаунт в TikTok еще до пандемии: искала в нем самовыражение и свободу, потому что плохо отношусь к цензуре в соцсетях. И хотя тут он разочаровал, мне понравилось, что эта соцсеть активно развивается и дает возможность новым аккаунтам выйти на огромную аудиторию. В том же Instagram она будет расти медленней, а тут все зависит от контента.

В какой-то мере эти возможности спасли мой бизнес во время кризиса, вызванного пандемией. Наш проект «Глухомань Go», предлагающий путешествия по России, сильно пострадал, как и все, связанное с туризмом: туры нужно было отменять и возвращать клиентам деньги. В TikTok я записала видео об истории создания компании, которое получило огромный отклик и на тот момент набрало более 80 тысяч просмотров. Его даже похвалил известный стендапер Данила Поперечный. Ролик на эту тему был всего один, но, просматривая другие мои популярные видео, люди за него «зацепились».

После этого в Instagram-аккаунте, посвященном проекту, прибавилось порядка 1 300 новых подписчиков. Такой вот бесплатный прирост аудитории. Причем это были не просто любопытные пользователи, а потенциальные клиенты – почти все они были очень вдохновлены этим видео и хотели куда-то поехать вместе с нашим проектом. Этот прирост несравним даже с аудиторией, которая могла прийти от рекламы наших услуг непосредственно в Instagram.

Думаю, TikTok – это круто. Нужно ловить момент, ведь неизвестно, через какое время он станет полностью коммерциализированным».

Виктор, 21 год, студент:

«К этому видеосервису я пришел, потому что моя девушка буквально помешалась на нем во время пандемии. Она целыми днями смотрела мемы, а потом решила тоже делать контент.

Она захотела создать канал, на котором мы бы выкладывали пародии на бытовые темы. В кадре, конечно, тоже должны быть вдвоем. Меня эта идея не привлекала от слова «совсем». Показалась какой-то ерундой и бесполезной тратой времени, да и мне уже не 15 лет.

Видео, которые она мне показывала, хоть иногда и бывали забавными, но это не значило, что я хотел участвовать в их создании. Смешно, но мы неоднократно из-за этого ругались, порой вообще доходило до крика. В итоге я просто последовал ее прихоти, чтобы наши отношения не портились.

Как ни странно, мне очень это понравилось: и процесс создания видео, и отклик аудитории. В основном это были имитации диалогов в комичных ситуациях: между полицейским и задержанным, родителем и ребенком, лучшими друзьями. Со внешним видом мы особо не заморачивались, выезжали на энтузиазме и изменении голоса, но пару раз надевали парики. У нас было около 800 подписчиков.

Бесполезное дело, на которое я пошел ради отношений, в итоге стало моим хобби, а вот с девушкой мы расстались. Канал решили удалить, но теперь я планирую создать свой.

Думаю, за TikTok будущее – он удобный, вирусный и позволяет сразу показать контент широкой аудитории».

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Юлия, 19 лет, студентка:

«На самоизоляции заняться было откровенно нечем. Я все уже перепробовала, хотела найти что-то новое – и тут вспомнила про TikTok. Как человеку, который учится на режиссера, мне всегда была интересна съемка видео в любых проявлениях. Обратиться именно к этому приложению решила, потому что оно новое и популярное.

Во время пандемии туда стеклась куча народу, буквально все там сидели. Некоторые не снимали собственных роликов, а просто просматривали чужой контент, но факт остается фактом: даже те, кто раньше поливали TikTok грязью, все равно туда пришли.

На коротких 15-секундных видео (самый популярный там формат) можно залипнуть на добрых три часа. Это спасло меня от скуки.

Сама же я начала снимать в конце мая. Предметов искусства, архитектуры или красот природы, сидя дома, особо не увидишь, так что я решила попробовать снимать себя в интересных образах. На выходе хотелось сделать красивую картинку под хорошую музыку. Я сняла всего пару роликов, зато они мне до сих пор нравятся.

Некоторые ребята вкладывают все свои силы в то, чтобы снять что-то качественное, к таким хочется зайти в профиль и изучить его подробнее. Иногда даже попадаются обучающие минутные ролики, например, по рисунку.

Все ролики я снимала на вдохновении. Его поубавилось после того, как сняли ограничения из-за коронавируса, но я раздумываю над тем, чтобы позже продолжить».

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Анастасия, 22 года, ассистент менеджера:

«О TikTok я знаю уже полтора года: туда выкладывала ролики моя знакомая, она и посоветовала скачать приложение. Сначала я посмеялась, мол, да нет, что ты, я таким заниматься не буду, но потом решила зарегистрироваться, чтобы просто смотреть чужие ролики. Так и втянулась, особенно меня привлек юмористический контент: забавные постановки, пародии на ситуацию с «короной».

Мне понравилось, что во время пандемии пользователи TikTok не стали отчаиваться, продолжили иронизировать и заряжать позитивом других.

У меня в семье сейчас тяжелая ситуация, поскольку у отца обнаружили рак, а мама переживает последствия инсульта. Позитивные видео помогли мне отвлечься и не думать только о плохом. Без TikTok я, наверное, сошла бы с ума.

Большим плюсом мне показалось то, что он удобен в использовании, и для создания классных видео не нужно быть мастером монтажа, еще можно добавлять различные эффекты. То есть видео полностью создается в самом приложении, в отличии от того же YouTube – заморачиваться вообще не надо. В сториз же Instagram особо не развернешься.

Первое мое видео – совместный танец с подругой. Вышло здорово, да и людям понравилось. На карантине я снимала особенно много, чтобы чем-то себя занять.

На первых моих роликах было всего по 25 просмотров и по паре лайков. Потом мне объяснили: если хочешь много подписчиков и комментариев, нужно снять такое видео, чтобы оно попало в рекомендации. Это меня замотивировало. Сейчас у меня 286 роликов, и в рекомендации попадает чуть ли не каждый второй, а количество подписчиков выросло примерно до тысячи.

В день я могу снимать до 5–6 видео, это зависит от желания и настроения: играть на камеру, выдавливая из себя улыбку, я не могу. Хорошие комментарии тоже мотивируют, как и возможность дарить людям улыбку. Кроме того, это развивает креативность».

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Михаил, 20 лет, студент:

«Свой аккаунт в TikTok я создал, когда заболел коронавирусом. Этот сервис показался чем-то новым и интересным, его хотелось исследовать. Еще был эмоциональный толчок: я в полной мере ощутил, что изолирован от людей, и мне захотелось общения. Если раньше у меня была возможность обсудить проблемы с сокурсниками за бутылочкой пива, то теперь я был заперт на 50 дней в однушке.

На первых видео я старался делать шаблонные мемы, но потом начал записывать более оригинальные видео на тему того, каково сидеть дома с «короной». В комментариях делился с другими советами, как лечиться. Вышли эдакие интернет-дневники.

Самый популярный ролик набрал 60 тысяч просмотров, но при этом он был всего третьим на канале. Видео было в формате be like: я рассказывал о своей болезни и о том, с какими трудностями сталкивается зараженный.

Я был удивлен, насколько TikTok для всех. Если ты делаешь что-то интересное, то у тебя есть все шансы быстро попасть в рекомендации и топы.

На YouTube это сейчас практически невозможно, он слишком коммерциализирован, и там устаревшие алгоритмы для попадания в рекомендации. Instagram я либо «раскачиваю» за деньги, либо мои сториз смотрят 20 моих друзей. А тут за сутки видео новичка про «злободневочку» набирает десятки тысяч просмотров. Так я получаю и чувство того, будто с кем-то обсуждаю свои проблемы.

У TikTok абсолютно вирусный формат – 15-секундные яркие видео. Клиповое мышление, короткие ролики, быстро бегущая лента – это общемировая тенденция. Некоторым нравится, что здесь есть возможность найти для себя по хештегам ролики людей из той же группы по интересам, что и ты. Неважно, кто вы – неформал, представитель ЛГБТ или любитель сусликов.

Минус, из-за которого я перестал снимать видео, – все та же чрезмерная общедоступность, которая, по иронии, обернулась против меня. Посыпалось множество комментариев о том, что «короны» не существует или что я «хайплюсь» на своей болезни. Когда тебе действительно плохо, читать такое не особо приятно. Сначала я выключил комментарии, а потом перестал общаться и выкладывать ролики. Те редкие позитивные вещи, что мне писали, конечно, грели душу и помогали держаться.

Я выздоровел, сейчас не веду аккаунт и многие ролики удалил».

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