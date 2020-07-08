РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Рабочие отремонтировали ограждение площадки для выгула собак на Февральской улице Подольска по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой заделать дыру в заборе, который огораживает площадку для выгула собак на Февральской улице. Она добавила, что запирающей двери тоже нет, из-за чего животные не могут гулять без поводка.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу ремонта ограждения площадки для выгула собак и установки запирающего устройства на Февральской улице у дома №30. Сообщаем, что был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы проведены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.