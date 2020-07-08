РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 июл. В День семьи, любви и верности щелковские молодогвардейцы поздравили три многодетных семьи с праздником и передали им продуктовые наборы к чаю, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения «Молодой Гвардии».

«Этот праздник - замечательный повод собраться всей семьей, проявить особенную заботу о своих родных и близких», - сказал член местного политсовета «Молодой Гвардии» Алексей Пирогов.

Также молодогвардейцы рассказали многодетным семьям о поддержке, которой они могут воспользоваться в период самоизоляции.