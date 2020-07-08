РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июл. В Балашихе заасфальтировали более 100 тысяч квадратных метров дорог, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Все подрядные организации соблюдают установленные в регионе санитарные нормы при выполнении ремонта дорог. Рабочие обеспечены одноразовыми медицинскими масками и перчатками, дезинфицирующими средствами. Перед выходом на работу им измеряют температуру бесконтактным термометром.

«Укладку нового асфальта завершили на 32 дорогах в Балашихе. Общая площадь выполненных работ - более 100 тысяч квадратных метров. Также заменили более 12 километров бордюрного камня», - говорится в сообщении.

Всего в 2020 году в Балашихе отремонтируют 42 участка общей протяженностью 26 километров. Пять из них были выбраны голосованием жителей на портале «Добродел». Завершить работы планируется до конца лета.