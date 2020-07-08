РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. На портале «Добродел» проходит второй этап голосования по включению автомобильных дорог в план ремонта на 2021 год, в перечне указаны 25 дорог Люберец, за которые можно проголосовать, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Какие дороги ремонтировать – решают жители региона. В перечне округа Люберцы представлены 25 муниципальных и региональных трасс», - говорится в сообщении.

Голосование завершится 31 августа. Отдать свой голос можно по ссылке.