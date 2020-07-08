РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. Управляющие компании из городского округа Люберцы вошли в число ответственных плательщиков за услугу «Обращение с ТКО», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

По итогам пяти месяцев 2020 года региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» составил рейтинг исполнения платежей за вывоз отходов среди управляющих организаций Воскресенского кластера Московской области.

«В число ответственных плательщиков, тех, кто своевременно и в полном объеме перечисляют средства за услугу «Обращение с ТКО» в адрес исполнителя коммунальной услуги, вошли УК из городских округов Люберцы, Воскресенск, Егорьевск, Раменское и Шатура», - говорится в сообщении.

Самыми дисциплинированными в финансовом процессе стали ТСЖ «Согласие», ТСЖ «ЭХО», ООО МЖК «Эврика», ООО «ЮИТ СитиСервис», ООО «ВМ ДОМ МР», ЖСК «Вертолет», ООО «Моя жилищная компания», ООО «ТЖТ», ЖСК «Инициатива». Уровень платежей этих организаций - 100%, МУП «Азимут» - 99%.

В отношении УК, задерживающих оплату услуг по вывозу отходов, ведется системная претензионная работа. В суд подали 213 исков, из них в пользу регоператора вынесено 142 судебных решения. По остальным УК дела рассматриваются в арбитражном суде.