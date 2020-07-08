РИАМО - 8 июл. В Московской области региональную социальную доплату к пенсии получают свыше 162 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«Общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров с учетом региональной социальной доплаты к пенсии в 2020 году доведена до уровня 9 908 рублей, ее получают более 162 760 жителей Московской области», - сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Те, кто претендует на доплату к пенсии, должны быть неработающими и иметь регистрацию в Московской области по месту жительства или пребывания. Доплата назначается жителям Подмосковья, которые получают пенсию в регионе, но ее размер с учетом общей суммы материального обеспечения не превышает величину прожиточного минимума пенсионера.

Выплаты предусмотрены для пенсионеров, получающих пенсию по старости или за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

Также доплата назначается лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца, достигших 18 лет и обучающимся на очной форме обучения по основным образовательным программам, до окончания ими такого обучения до 23 лет.