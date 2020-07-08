РИАМО - 8 июл. В гостинице «Пекин» завершили работы по сохранению декоративных элементов и скульптур, которые украшают башню здания, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Гостиница «Пекин» представляет собой уникальный памятник сталинского ампира, украшенный богатым лепным декором и росписями. На протяжении четырех месяцев реставраторы возвращали исторический облик четырем скульптурам, двенадцати пинаклям, четырем декоративным панно с изображениями достопримечательностей Москвы, ограждениям с балясинами, металлическим решеткам и шпилю, украшающим башню гостиницы», — сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что итоги работы были приняты экспертной комиссией.

Реставраторы работали на высоте свыше 60 метров. Особенное внимание при работе они уделили скульптурам учительницы, защитника, рабочего, колхозницы. Скульптуры очистили от поздних наслоений краски, обработали поверхности специальным составом. Кроме того, работы провели по декоративным панно.

Помимо этого, в порядок привели кирпичную кладку, восстановили работоспособность водосточной системы и декоративную штукатурку.