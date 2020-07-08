РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Рабочие завершили ремонт на магистральной теплотрассе на Ленинградской улице подмосковного Подольска в среду, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 4 июля в тепловой камере обнаружили утечку горячей воды на Ленинградской улице. Для диагностики и восстановления поврежденного участка были отключены центральные тепловые пункты, через которые горячая вода поступает в жилые дома по улицам: Ленинградская, Красногвардейский бульвар, 43-й Армии, Юбилейная, Октябрьский проспект.

«Ремонт теплосети проводился с переходом в плановую остановку котельной (по графику она была запланирована на 6 - 8 июля). В итоге было заменено около 18 метров прямого и обратного трубопроводов. По состоянию на 16:00 среды, ремонтные работы на магистральной теплотрассе у дома 8 по улице Ленинградской завершены», - говорится в сообщении.

С графиком отключения горячего водоснабжения в Подольске и вносимыми изменениями горожане могут ознакомиться на официальном сайте администрации округа.