РИАМО - 8 июл. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на Международном фестивале искусств Чайковского сократят в два раза количество мест, при этом на мероприятии будет соблюдаться социальная дистанция, сообщила журналистам министр культуры Московской области Елена Харламова.

«У нас в усадьбе Чайковского наш фестиваль вмещает обычно 1-1,2 тысячу мест, мы обязаны выдержать все стандарты и, чтобы не подвергать наших гостей опасности, мы в этом году уменьшим количество мест до 600 или 700», - сказал Харламова.

Она добавила, что в партере места будут расставлены с соблюдением социальной дистанции. Также будет снижена цена на билеты.

«Мы сделаем цены на билеты в фестивальные дни чуть ниже чем было. А в день открытия и день закрытия билеты сделаем условными по 100 рублей», - добавила министр.