РИАМО - 8 июл. За первое полугодие в Москве построили 10 детских садов и 2 школы, 90% образовательных объектов первого полугодия возведены силами застройщиков, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Мы идем хорошим темпами по строительству социальных объектов. Так за шесть месяцев 2020 года построено 10 детских садов и 2 школы», - сказал заместитель мэра Москвы вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что к строительству объектов образования привлекли московских инвесторов.

«Инвесторы принимают активное участие в развитии социальной инфраструктуры города. 90% образовательных объектов первого полугодия возведены силами застройщиков в рамках комплексного развития территорий Москвы», - подчеркнул Бочкарев.

Помимо этого, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый детский сад на Волоколамском шоссе. Его построили в рамках реализации инвестиционного проекта.