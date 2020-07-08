РИАМО - 8 июл. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Московской области с Днем семьи, любви и верности, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Этот праздник – один из самых замечательных в году, олицетворяющий общечеловеческие ценности: любовь и верность по отношению к родным и близким людям, тепло семейного очага, и празднуется он в честь союза святых Петра и Февроньи», - сказал Брынцалов.

Он пожелал всем радости и гордости за крепость семейных уз, достижения детей, историю предков, доброго здоровья и счастья.

Восьмого июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в России Годом семьи.