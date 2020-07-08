РИАМО - 8 июл. С 1 июля 2020 года ответственность за приборы учета электроэнергии перешла от потребителей к энергетическим компаниям, с 1 января 2022 года вступают в силу требования, которые предусматривают установку интеллектуальных приборов учета, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«До 1 января 2022 года решения по установке интеллектуальных приборов учета будут принимать компании совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Замена приборов учета на интеллектуальные будет происходить поэтапно», - рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он добавил, что новые приборы учета установят новым потребителям в рамках технологического присоединения. Действующее оборудование будут менять по мере выхода из строя, поломки или истечения межповерочного срока.

Умные приборы позволяют следить за показаниями онлайн. Данные передаются в энергокомпании автоматически.

Также при интеллектуальном учете у потребителей есть возможность дистанционной смены тарифа без замены прибора учета.

Выбор прибора учета потребителями не предусмотрен.