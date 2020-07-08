РИАМО - 8 июл. За июнь на горячую линию управления Роспотребнадзора по Московской области поступило 4335 обращений, большая их часть касалась вопросов санитарно-эпидеологического надзора – 1969 обращений, сообщается на сайте управления.

Более 1716 обращений касались вопросов защиты прав потребителей, из них 466 обращений были связаны с оказанием некачественных услуг. 123 обращения касалось продажи некачественных продуктов, 76 – некачественной одежды и обуви, 82 – некачественных бытовых товаров, 102 – оказания услуг ЖКХ, 69 – оказания транспортных услуг.

138 обращений были связаны с правовыми вопросами. Также в прошлом месяце одно обращение поступило по кадровому вопросу.

524 обращения касались других вопросов.