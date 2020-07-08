РИАМО - 8 июл. Больше 730 тысяч жителей Подмосковья на прошлой неделе посетили различные парки культуры и отдыха, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В 104 парках культуры и отдыха соблюдается санитарный режим, а именно антисептики в туалетах, информирование о правилах поведения в парках, масочный режим персонала, дезинфекция туалетов, поручней, парковой инфраструктуры.

«В 11 парках установлены вендинговые аппараты с продажей масок, перчаток, антисептиков. Еще в 8 парках планируется установить такие автоматы до 27 июля», - говорится в сообщении.

1 июля состоялось официальное открытие парка «Усадьба Кривякино». В этот день парк посетило 6 тысяч человек. С 11:00 до 20:00 посетители могли наслаждаться танцем воды сухих фонтанов, также для гостей работало парковое кафе, гости могли отдохнуть на отреставрированных набережных прудов и в тени беседок.

С 1 июля в Подмосковье сняли ряд действующих ограничений. Теперь в 104 парках Подмосковья доступны без ограничений детские и спортивные площадки, а также веревочные городки, буккроссинг и зверинцы. Возобновлены занятия спортом с учетом соблюдения социальной дистанции.