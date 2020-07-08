РИАМО - 8 июл. Сотрудники аварийно-диспетчерского центра «Мособлгаза» в прошлом месяце обработали более 7 тысяч звонков, поступивших по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112» по вопросам газа и по номеру «104», говорится в сообщении пресс-службы компании.

При этом порядка 45% всех звонков были связаны с запахом газа.

«В связи с этим «Мособлгаз» напоминает жителям Подмосковья: использование неисправного газового оборудования категорически запрещено», - говорится в сообщении.

Важно помнить, что при появлении в помещении запаха газа нужно немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, а также вызвать аварийную службу по телефону 104, 112 (вне загазованного помещения).

Недопустимо в это время зажигать огонь, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы и пользоваться электрозвонками.