РИАМО - 8 июл. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на сегодняшний день в Кремле не обсуждали возможность переноса празднования Дня России на 1 июля, сообщает Газета.ru.

«Оно (предложение о переносе праздника – ред.) новое, каких-либо обсуждений в Кремле не ведется», — сказал Песков.

Ранее член Общественной палаты РФ, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.