РИАМО - 8 июл. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, спецслужбы тщательно проверяют журналистов перед включением в пул президента, передает Федеральное агентство новостей.

«Соответствующие спецслужбы делают свою работу должным образом», — сказал Песков.

Отмечается, что журналисты в президентском пуле работают так, что нарушение закона о гостайне полностью исключается.

Ранее бывший журналист и советник главы «Роскосмоса» стал подозреваемым в передаче сведений, составляющих государственную тайну (госизмена). Он передал данные представителю одной из спецслужб стран НАТО.

Сафронов работал журналистом в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», а также был в президентском пуле.