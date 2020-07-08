РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Малые и средние предприятия подмосковного Подольска с 15 июля смогут подать заявки на получение субсидии на проведение дезинфекции, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Малые и средние предприятия, а также социально ориентированные компании Подольска получат субсидии для проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий. Субсидии будут предоставлены для следующих отраслей: физкультурно-оздоровительная сфера; гостиничный бизнес; сфера общественного питания; сфера предоставления бытовых услуг и дополнительное образование», - говорится в сообщении.

Получить субсидии для проведения дезинфекции можно будет с 15 июля. Для этого нужно обратиться в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте.

«Размер субсидии определен как сумма средств на расходы в целях проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий: первоначальные в размере 15 тысяч рублей и текущие, рассчитываемые в размере 6,5 тысячи рублей на количество работников в мае 2020 года. ИП без работников получат 15 тысяч рублей», - поясняется в материале.