РИАМО - 8 июл. Детский сад на 220 мест, входящий в состав школы №727 в столичном Тушине, примет первых детей уже в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Объект расположен по адресу: Москва, Волоколамское шоссе, дом 71, корпус 3. Его строительство началось в ноябре 2017 года и закончено ровно через два года.

«На территории Тушинского аэрополя идет строительство крупного жилого комплекса. Масштабы таковы, что для жителей этого комплекса будет открыта новая городская школа № 727 с 10 учебными корпусами на 4,5 тысячи мест. Первый детский сад, входящий в состав новой школы, планирует принять детишек уже в сентябре этого года. Далее школа будет строиться и открываться по мере заселения новых жилых корпусов», – подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

Высота здания – три этажа, при этом площадь составляет 3,6 тысячи квадратных метров. Детский сад построен по индивидуальному проекту.

Основной изюминкой дошкольного учреждения является собственный бассейн 3 на 7 метров с отдельными раздевалками для мальчиков и девочек, душевыми и санузлами, тренерской комнатой, комнатой медсестры и анализа воды.

Современная система водоподготовки обеспечит обеззараживание и поддержание комфортной температуры воды.

Также в детском саду имеются спортивный и хореографический залы, помещения для развивающих занятий с детьми.

В перспективе в состав школы № 727 войдут семь детских садов и три школьных корпуса. В образовательном учреждении смогут обучаться 1 445 дошкольников и 3 025 школьников.