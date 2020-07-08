РИАМО - 8 июл. В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково вырос на 29% пассажиропоток внутренних рейсов в сравнении с прошлой неделей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Пассажиропоток на внутренних рейсах продолжает увеличиваться. Вы уже активно путешествуете по стране, но не забывайте о безопасности в дороге и полете», - говорится в сообщении.

На сегодня средний пассажиропоток столичных аэропортов на 36% ниже, чем в прошлом году.