РИАМО – 8 июл. Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что более 200 тысяч россиян имеют право на получение гражданской и военной пенсий одновременно, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Если гражданин отработал положенный стаж во ФСИН, ФСБ, прокуратуре, министерстве обороны и внутренних дел, то ему назначают военную пенсию, но многие продолжают работать на «гражданке». Именно в этом случае пенсионер имеет право на назначение второй пенсии по старости», — говорится в сообщении.

Чтобы получать вторую пенсию, гражданин РФ должен достичь установленного законом пенсионного возраста, стаж его работы должен составлять не менее 11 лет, а суммарное количество пенсионных коэффициентов на 2020 год — не менее 18,6.

Если все эти условия соблюдены, то россиянин вправе обратиться в ПФР за назначением выплаты.