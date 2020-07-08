РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 июл. В Щелковском перинатальном центре проводятся занятия для будущих родителей, курс состоит из практических уроков и лекций, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В перинатальном центре будущие родители могут пройти курс, чтобы подготовится к родам. Занятия проводятся по вторникам и четвергам. 10:00-11:00 - дыхательная гимнастика, 11:00-12:00 - лекция», - говорится в сообщении.

В июле пройдет ряд лекций: 21 июля - «Страхи, тревоги в беременность», 9 и 23 июля - «Блюз, послеродовая депрессия и эмоциональное выгорание. Как с ними справляться», 14 и 28 июля - «Накануне родов. Признаки начала родов», 16 и 30 июля - «Грудное вскармливание».

Для участия в программе необходима предварительная запись. Контактный телефон: 8(925)470-29-79, Анна Сергеевна.