РИАМО - 8 июл. Группа компаний «Инград» в течение 10 лет реализует инфраструктурный проект «Челобитьево» на участке площадью 60 гектаров в подмосковных Мытищах, сообщила в среду министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Проект предусматривает строительство более 30 жилых корпусов. Инфраструктура уже существующего микрорайона дополнится новой – здесь появятся четыре новых детских сада, две школы, поликлиника, магазины, спортивные площадки, многоуровневые паркинги. Реализация проекта обойдется в сумму более 50 миллиардов рублей.

«Реализация данного проекта рассчитана на 10 лет», - сказала Федотова.

Строительство первых трех корпусов ЖК «Челобитьево» начнется в июне 2021 года. Ввод новостроек в эксплуатацию и выдача ключей от квартир первой очереди запланированы на четвертый квартал 2023 года. Целиком жилой квартал планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2031 года.

В новостройках предусмотрят квартиры площадью от 20 до 100 квадратных метров, корпуса будут иметь высоту от девяти до 23 этажей.

Проектные решения учитывают развивающуюся дорожную инфраструктуру и природные компоненты городского ландшафта, а также наличие историко-культурных объектов федерального значения - церкви Захария и Елизаветы XVII века и дворцовой усадьбы Тайнинское.