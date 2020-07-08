РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июл. На Горенском бульваре у дома №3 в микрорайоне Новое Измайлово подмосковной Балашихи между несколькими мужчинами произошел конфликт после ДТП, в ходе чего трое были задержаны полицией по факту конфликта и неподчинения сотрудникам правопорядка, проводится проверка, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

Инцидент произошел в 00:15 по адресу: Горенский бульвар, дом 3. Жильцы близлежащих домов разместили фото в социальных сетях, отметив, что их разбудил звук выстрела, крики. Вскоре на место приехали три наряда полиции.

«Конфликт произошел после ДТП с участием автомобилей BMW и «Москвич». Задержано трое человек, действия сотрудников полиции признаны законными и обоснованными. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по факту конфликта и неподчинения сотрудникам правопорядка», - сказала собеседник агентства.

Она уточнила, что проверка проводится в порядке статей 144-145 УПК РФ с целью установления противоправных действий. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.