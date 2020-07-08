РИАМО - 8 июл. За первые шесть месяцев 2020 года сотрудники Пожарно-спасательного центра столицы около 12 тысяч раз раз выезжали на пожары и происшествия, при этом на пожарах и ДТП спасли 101 человека, шесть – на водоемах, а также оказали помощь 351 пострадавшему, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«С начала 2020 года подразделения Пожарно-спасательного центра 721 раз выезжали на тушение пожаров и 11 230 – для ликвидации других происшествий, включая 509 дорожно-транспортных происшествий, 1344 раза проводили демеркуризацию помещений, а также 7264 раза выезжали для оказания помощи жителям столицы, попавшим в беду», - сказал заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Андрей Иванов.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 30 раз осуществляли спасение на водоемах и 1703 раза ликвидировали другие техногенные и природные происшествия.

Расчеты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах, заступившие на ежедневное дежурство с 1 мая 2020 года, совершили 775 патрулирований своих маршрутов, во время которых спасли четырех человек, ликвидировали последствия 26 дорожно-транспортных происшествий, участвовали в тушении трех пожаров, 19 раз оказали социальную помощь населению и оказали первую медицинскую помощь трем пострадавшим.

Пожарные и спасатели департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы ежедневно продолжают выполнять задачи в условиях повышенной готовности и обеспечивать безопасность населения столицы.