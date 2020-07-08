РИАМО – 8 июл. Российский фигурист Евгений Плющенко поздравил всех с Днем семьи, любви и верности и подчеркнул, что семья в какой-то степени является командой, где все поддерживают друг друга, сообщает Газета.ru.

Пост с поздравлением Плющенко опубликовал на своей странице в Instagram.

«Титулованный спортсмен отметил, что необходимо всегда верить в чудо, любить близких и заниматься физической активностью», - говорится в сообщении.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.