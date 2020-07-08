РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июл. Застройщик «Саб-Урбан» заплатит штраф свыше 7 миллионов рублей за загрязнение реки Баньки в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Апелляционный арбитражный суд отказал ООО «Саб-Урбан» в удовлетворении апелляционной жалобы на решение суда предыдущей инстанции по иску Минэкологии о возмещении ущерба водному объекту в городском округе Красногорск», - говорится в сообщении.

Ранее в ходе административного расследования, проведенного по обращению жителей округа, инспекторы эконадзора установили факт загрязнения неочищенными сточными водами реки Баньки вблизи деревни Сабурово. Точка сброса в русло реки была оборудована на земельном участке, принадлежащем компании, управляющей недвижимостью. Проверяющие обнаружили илистые отложения, характерные для неочищенных канализационных стоков, и взяли пробы для расчета ущерба, нанесенного реке.

«По итогам расследования компания была крупно оштрафована. Рассчитанный ущерб составил 7,3 миллиона рублей. Поскольку нарушители отказались возместить его добровольно, Минэкологии обратилось в Арбитражный суд Московской области, который вынес решение о возмещении. Теперь и суд высшей инстанции подтвердил правоту природоохранного ведомства», - заключается в материале.