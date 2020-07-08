РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Рабочие устранили провал люка канализации в поселке Александровка Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на наличие дыры у люка канализации в поселке Александровка. Он отметил, что на Центральной улице образовалась дыра у люка канализации и требуется ремонт. И добавил, что яма опасная.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу провала люка на проезжей части автомобильной дороги в поселке Александровка на улице Центральная», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

По его словам, указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения. Работы по устранению провала люка на проезжей части автомобильной дороги выполнены.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями округов Московской области и оперативного решения проблем на местах.