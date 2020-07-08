РИАМО - 8 июл. Российский институт театрального искусства принимает документы на поступление до 9 августа, в новом учебном году в вузе увеличат количество бюджетных мест, сообщил журналистам в среду ректор ГИТИС Григорий Заславский.
«Мы подачу документов продлеваем до 9 августа. Мы, наверное, с 10 числа начнем экзамены, а не с 5-го, как предполагали раньше», - сказал Заславский.
Он добавил, что точное количество бюджетных мест в новом учебном году станет известно к августу.
«Что касается начала учебного года, мы тоже надеемся, что нам удастся для всех курсов начать учебный год 1 сентября. А для первого курса примерно 7 сентября. <...> До конца августа мы планируем закончить весенний семестр», - отметил Заславский.
По его словам, в будущем учебном году в вузе появятся новые магистерские программы обучения - менеджмент в цирке, а также социальная педагогика в театре.
Также ректор ГИТИС сообщил, что обучение в вузе подорожало на 10 тысяч рублей.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
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ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/13)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
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