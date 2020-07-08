РИАМО - 8 июл. Российский институт театрального искусства принимает документы на поступление до 9 августа, в новом учебном году в вузе увеличат количество бюджетных мест, сообщил журналистам в среду ректор ГИТИС Григорий Заславский.

«Мы подачу документов продлеваем до 9 августа. Мы, наверное, с 10 числа начнем экзамены, а не с 5-го, как предполагали раньше», - сказал Заславский.

Он добавил, что точное количество бюджетных мест в новом учебном году станет известно к августу.

«Что касается начала учебного года, мы тоже надеемся, что нам удастся для всех курсов начать учебный год 1 сентября. А для первого курса примерно 7 сентября. <...> До конца августа мы планируем закончить весенний семестр», - отметил Заславский.

По его словам, в будущем учебном году в вузе появятся новые магистерские программы обучения - менеджмент в цирке, а также социальная педагогика в театре.

Также ректор ГИТИС сообщил, что обучение в вузе подорожало на 10 тысяч рублей.