РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вручил семье из Люберец медаль за любовь и верность в День семьи, любви и верности, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня (в среду - ред.) большой праздник. Все начинается в семье. Человек потом таким идет по жизни. Сегодня хотел бы вам пожелать долголетия и счастья. Понятно, что жизнь не складывается из одних счастливых моментов, есть и печали, и горести. Но я смотрю на вас и с уверенностью могу сказать, что вы в замечательной форме», - сказал глава.

Ружицкий вручил медаль за любовь и верность бриллиантовым юбилярам - семье Поминчук. В семейной жизни они уже 64 года.

Также семью поздравили начальник управления по социальной защите населения Ирина Мартынова и депутат совета депутатов Люберец Мамед Азизов.