РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина появится профессиональная охрана, в настоящее время проходит проверку конкурсная документация на заключение контакта с охранной организацией, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска попросила на интернет-портале решить проблему с охраной парка имени Виктора Талалихина. Она отметила, что на территории парка на лавках постоянно спят бомжи, распивают спиртные напитки, оставляют после себя мусор. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу благоустройства парка.

«В настоящее время контроль территории парка осуществляется его сотрудниками. Мусор убирают вовремя. Посетителей, нарушающих правила нахождения в парке, обнаруживают и водворяют за его пределы или вызывают наряд полиции. В данное время проходит проверку конкурсная документация на объявление конкурса на физическую охрану. По результатам будет заключен контракт с организацией-победителем», - сказал первый заместитель главы администрации городского округа Подольск Виктор Чуб.

По его словам, в соответствии с условиями государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» работы по благоустройству территории парка культуры и отдыха по указанному адресу выполнены.