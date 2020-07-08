РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемую в краже мобильного телефона стоимостью более 19 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 21-летнего местного жителя о хищении мобильного телефона стоимостью более 19 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска 3-го отдела полиции по подозрению в совершении данного преступления была задержана 22-летняя подольчанка», - говорится в сообщении.

Похищенный телефон был добровольно передан сотрудникам полиции работниками скупки.

«В отношении подозреваемой следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - отмечается в материале.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.