РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июл. Полицейские МУ МВД России «Балашихинское» задержали в Реутове жителя столицы по подозрению в ограблении 86-летнего пенсионера, злоумышленник похитил у него пакет, в котором находились 600 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 86-летнего местного жителя. Он сообщил, что у одного из домов на Юбилейном проспекте у него похитили пакет, в котором находились денежные средства. Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 35-летний житель Москвы по подозрению в совершении данного преступления. Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Грабеж», – говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.