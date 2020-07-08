РИАМО - 8 июл. Обманутые дольщики ЖК «Булатниково» в Ленинском округе получат ключи от квартир в 2022 году, а дольщики ЖК «Белый город» в Солнечногорске — до конца 2023 года, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«ЖК «Белый город» будет полностью достроен, будут восстановлены права порядка 550 дольщиков. Первая очередь - начало 2021 года, вторая очередь - это четвертый квартал 2023-го. В ЖК «Булатниково» планируем восстановить права 318 обманутых дольщиков», - сказала Федотова.

Она отметила, что правда дольщиков ЖК «Булатниково» планируют восстановить в 2022 году.

Федотова также подчеркнула, что решение проблем обманутых дольщиков остается приоритетом для Подмосковья.

«В этом году 15,5 тысяч граждан должны получить свои ключи. И сегодня я могу с определенной уверенностью сказать, что эта задача будет выполнена, потому что более 50% (задачи – ред.) уже решено», - уточнила Федотова.

В прошлом году более 19,5 тысяч граждан получили ключи, уточнила Федотова.