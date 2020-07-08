РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Жители подмосковного Подольска попросили власти предоставить сцену «Зеленого театра» в парке имени Виктора Талалихина для показа спектаклей самодеятельными театральными коллективами города, им пообещали восстановить показ фильмов и концертно-театральную деятельность после снятия режима ограничений, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска попросил через интернет-портал решить проблему с простоем «Зеленого театра» в парке имени Виктора Талалихина. Он отметила, что в городе много театральных кружков, которые с удовольствием показывали бы спектакли на такой сцене на радость зрителям. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу благоустройства территории парка.

«Зеленый театр» закрыт на период режима самоизоляции. После снятия режима возобновятся летние кинопоказы (12 фильмов за летний сезон) и концертно-театральная деятельность», - сказал первый заместитель главы администрации городского округа Подольск Виктор Чуб.

Он отметил, что в соответствии с условиями государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» работы по благоустройству территории парка культуры и отдыха по указанному адресу выполнены.