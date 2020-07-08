РИАМО - 8 июл. Российский университет дружбы народов принял от абитуриентов порядка 20 тысяч заявлений на поступление в вуз в этом году, документы принимают исключительно в онлайн-формате, сообщил журналистам в среду ректор РУДН Олег Ястребов.
«На сегодняшний день <...> уже порядка 20 тысяч заявлений подано в РУДН. Мы видим, что по сравнению с прошлым годом опережаем по количеству поданных заявлений», - сказал Ястребов.
По его словам, для поступающих доступны около 2 тысяч бюджетных мест, из них около 1 тысячи - на бакалавриат, примерно 500 мест - в магистратуру, еще около 500 мест – в ординатуру и аспирантуру. Количество дополнительных мест будет известно в августе.
«В этом году документы мы принимаем только в онлайн-формате. Оригинал документов не требуется. <...> Абитуриент может до конца учебного года предоставить документы в оригинальном виде. На сегодняшний день необходимы только аттестат, паспорт и документ, подтверждающий какие-то дополнительные достижения», - отметил Ястребов.
Он добавил, что руководство университета приняло решение не поднимать стоимость обучения. Вместе с тем размер стипендий был увеличен.
«Мы платим до 25 тысяч олимпиадникам, до 15 тысяч – высокобалльникам, <...> не поднимая цены на обучение», - сказал Ястребов.
По его словам, по количеству поданных заявлений на поступление самыми популярными в этом году стали медицинские специальности.
«У нас, безусловно, это медицина. <...> В этом году мы видим двукратный рост заявлений», - заключил ректор РУДН.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
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ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/13)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
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