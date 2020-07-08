РИАМО - 8 июл. Российский университет дружбы народов принял от абитуриентов порядка 20 тысяч заявлений на поступление в вуз в этом году, документы принимают исключительно в онлайн-формате, сообщил журналистам в среду ректор РУДН Олег Ястребов.

«На сегодняшний день <...> уже порядка 20 тысяч заявлений подано в РУДН. Мы видим, что по сравнению с прошлым годом опережаем по количеству поданных заявлений», - сказал Ястребов.

По его словам, для поступающих доступны около 2 тысяч бюджетных мест, из них около 1 тысячи - на бакалавриат, примерно 500 мест - в магистратуру, еще около 500 мест – в ординатуру и аспирантуру. Количество дополнительных мест будет известно в августе.

«В этом году документы мы принимаем только в онлайн-формате. Оригинал документов не требуется. <...> Абитуриент может до конца учебного года предоставить документы в оригинальном виде. На сегодняшний день необходимы только аттестат, паспорт и документ, подтверждающий какие-то дополнительные достижения», - отметил Ястребов.

Он добавил, что руководство университета приняло решение не поднимать стоимость обучения. Вместе с тем размер стипендий был увеличен.

«Мы платим до 25 тысяч олимпиадникам, до 15 тысяч – высокобалльникам, <...> не поднимая цены на обучение», - сказал Ястребов.

По его словам, по количеству поданных заявлений на поступление самыми популярными в этом году стали медицинские специальности.

«У нас, безусловно, это медицина. <...> В этом году мы видим двукратный рост заявлений», - заключил ректор РУДН.