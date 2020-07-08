РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. В День семьи, любви и верности двум парам новобрачных из Люберец вручили поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьева, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«По поручению главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого хочу вас поздравить с замечальным праздником. Вы выбрали необыкновенную дату - это историческое событие. Я желаю, чтобы ваши семьи, созданные в этот день, шли вместе рука об руку еще долгие годы. Поддерживали и помогали друг другу. Главное в браке - это уметь прощать и любить. Пусть ваши семьи будут самые счастливые», - сказала первый заместитель главы администрации Люберец Ирина Назарьева.

Помимо поздравительных адресов семьям вручили подарок - мультиварку.