РИАМО - 8 июл. Семейная эстафета «Веселые старты» прошла в подмосковном Реутове в День семьи, любви и верности в среду, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Сегодня (в среду - ред.) мы провели эстафету «Веселые старты», в которых состязались пять семейных команд: и дети, и мамы, и папы. Мероприятие направлено на воспитание ценностного отношения к семье, гордости за нее, формирование позитивного опыта семейных отношений, стремление к совместной спортивной деятельности», - сказал начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Реутова Владимир Каширин.

При проведении семейной эстафеты соблюдались необходимые санитарно-эпидемиологические нормы и правила безопасности. В организации мероприятия приняли участие сторонники партии «Единая Россия» и участники партийного проекта «Детский спорт».

По словам его муниципального координатора Антона Ермакова, подобные мероприятия проводятся в городе регулярно и направлены на пропаганду и поддержку здорового образа жизни, развитие взаимопонимания детей и взрослых, взаимовыручки, ответственности за себя и членов команды, на укрепление нравственных начал в семейных отношениях, повышение культуры общения.