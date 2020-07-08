РИАМО - 8 июл. Президент группы компаний «Инград» Павел Поселенов и председатель правления банка «ДОМ.РФ» Артем Федорко подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, передает корреспондент РИАМО.

Масштабный проект реализуют вблизи деревни Челобитьево городского округа Мытищи Московской области, там будет освоен участок площадью 60 гектаров. Проект INGRAD «Челобитьево» включает более 30 жилых корпусов переменной этажности, развитую социальную инфраструктуру, магазины, кафе, организации сферы услуг. Инфраструктура уже существующего микрорайона дополнится новой – здесь запроектированы четыре детских сада, две школы, поликлиника на 350 посещений, магазины, спортивные площадки, многоуровневые паркинги.

«Это будет самая большая сделка проектного финансирования в настоящее время на рынке. С суммой финансирования более 60 миллиардов рублей. Нас очень радуют те стандарты, которые будут применены», - сказал Федорко.

Он отметил, что ДОМ.РФ очень дорожит сотрудничеством с Московской областью.

«Мы планируем его расширять. Очень ценно сотрудничество с группой компаний «Инград», это один из крупнейших застройщиков», - заключил Федорко.