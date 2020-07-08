РИАМО - 8 июл. Из-за пандемии коронавируса средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России в первом полугодии 2020-го выросла на 8% — до 291 рубля, пишет газета «Коммерсант».

Согласно данным исследования Content Review, рост тарифов во втором полугодии 2020-го может достигнуть 14%. Операторы уже компенсировали выпадающую выручку из-за самоизоляции граждан во время пандемии.

«Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 рублей до 291 рубля в месяц, следует из отчета Content Review. <...> Наибольший вклад в рост тарифов пришелся на Tele2, минимальные тарифы которого, по оценке агентства, в первом полугодии увеличились на 13%», - говорится в материале.

В случае, если МТС, «Вымпелком» и «МегаФон» делали это только с частью тарифов и начали еще до введения режима самоизоляции из-за коронавируса, то Tele2 повышал как текущие, так и архивные тарифы в апреле и мае.

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Текстовая трансляция

8 ИЮЛЯ

- Тарифы на мобильную связь в России подорожали в среднем на 8% из‑за пандемии коронавируса. Согласно прогнозам, рост тарифов во втором полугодии 2020-го может достигнуть 14%.



- Столичные кинотеатры могут открыть для зрителей уже 1 августа, считает советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. Сейчас разрабатывается модель привлечения в них людей из-за того, что пока посещаемость прогнозируется в 20%.

«Сейчас преждевременно говорить об этом, потому что важно не просто их открыть, а понять, что будут показывать кинотеатры. Релизы сдвигаются, прогнозируется посещаемость сейчас в 20%», - сказал Толстой.

Хотим узнать ваше мнение Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия? 31% Да, соскучился по походам в кино 31% Пока боюсь посещать людные места 31% Подожду, когда разрешат не надевать маску и перчатки 31% Нет, я и до пандемии редко ходил в кино Результаты

- Из-за пандемии коронавируса россияне стали чаще покупать велосипеды, причем не только новые, но и подержанные. Возросший спрос на велосипеды стал общемировой тенденцией.



- Правительство Российской Федерации установило новые правила оказания медицинской помощи гражданам при угрозе опасных заболеваний. Алгоритм этих мер был отработан во время пандемии коронавируса.

- За минувшие в сутки в России зафиксировали 6 562 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Москве выявили 621 случай, таким образом, число новых случаев коронавируса в столице сократилось за месяц на 31%. В Подмосковье выявили еще 194 случая Covid-19.

- Еще 1195 пациентов выздоровели в Москве. В Подмосковье от коронавирусной инфекции вылечились 359 человек.

- Еще 6 московских стационаров вернулись к обычному режиму работы после приема пациентов с коронавирусной инфекцией. В скором времени планируется вернуть в обычный режим работы еще четыре больницы, среди которых Боткинская и имени Виноградова.

- В Москве скончались 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в столице умерли 4027 человек. В Подмосковье жертвами новой инфекции стали еще 5 человек.