РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина почистили фонтан после жалоб жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале, что в парке имени Виктора Талалихина грязный фонтан. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу благоустройства территории парка.

«В соответствии с условиями государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» работы по благоустройству территории парка культуры и отдыха по указанному адресу выполнены. Фотофиксация прилагается», - сказал первый заместитель главы администрации Подольска Виктор Чуб.