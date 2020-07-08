РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. В парке «Дубрава» в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска из-за карантина задерживается ввод в эксплуатацию новых стационарных туалетов, так как власти не могут провести торговые процедуры по их обслуживанию, это вызвало недовольство жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница микрорайона Климовск Подольска пожаловалась на интернет-портале, что в парке «Дубрава» не работают новые туалеты, на них наклеили стрелочки, указывающие на старые кабинки. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу благоустройства территории парка культуры и отдыха в микрорайоне Климовск на улице Победы.

«На территории парка действуют три биотуалета, 30 июня 2020 года провели очередную откачку содержимого с мытьем и дезинфекцией. Три стационарных модуля установлены, готовы к подключению. Проект сделан и согласован в декабре 2019 года. Парк был закрыт на карантин, торговые процедуры по подключению туалетов не проводились. Сотрудники и посетители пользуются биотуалетами в настоящее время», - сказал первый заместитель главы администрации городского округа Виктор Чуб.

По его словам, в соответствии с условиями государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» работы по благоустройству территории парка культуры и отдыха по указанному адресу выполнены. В доказательство он приложил фотографии.